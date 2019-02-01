أسدل منتصف ليلة أول أمس، الستار على فترة الانتقالات الشتوية، الخاصة بمختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي ينشط فيها لاعبو المنتخب الوطني، أين كانت الأنظار موجهة لعدد من اللاعبين الذين كانوا مرشحين لتغيير الأجواء بسبب وضعيتهم مع أنديتهم، لاسيما في ظل اقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة في مصر. وكان اليوم الأخير من “الميركاتو” الشتوي حافلا بالنسبة للعديد من اللاعبين وأبرزهم رياض بودبوز الذي نجح في الوقت بدل الضائع في مغادرة ناديه ريال بيتيس الإسباني، صوب سلتافيغو على شكل إعارة لمدة ستة أشهر قابل للشراء مع نهاية الموسم الجاري، ليتخلص بذلك لاعب “الخضر” من دكّة بدلاء النادي الأندلسي ويخوض مغامرة جديدة على أمل استعادة مستواه المعهود وضمان مكانة أساسية ضمن تشكيلة النادي الكتالوني. وبدوره، فضّل إلياس حساني مدافع المنتخب الوطني، الالتحاق بالدوري القطري من بوابة نادي الغرافة قادما من نادي تشيرنو مور فانا الناشط في الدرجة الأولى من الدوري البلغاري، حيث يسعى لبعث مشواره من جديد رغم الانتقادات الكثيرة التي طالته بعد تفضيل دوري يلجأ إليه اللاعبون في نهاية مشوارهم الكروي. وعلى عكس الثنائي المذكور، يعتبر الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي فينرباتشي التركي، أكثر المتضررين بعد فشله في الرحيل عن أسوار ناديه رغم العروض العديدة التي تلقاها وآخرها من ريال بيتيس، حيث تعثرت المفاوضات بين فينرباتشي وليستر سيتي لفسخ عقد الإعارة الذي يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري، وهو ما يوحي أنّ سليماني مهدد بنصف موسم أبيض بعدما فقد ثقة مدربه إيرسون ينال وأنصار فينرباتشي الذين كانوا أشّد المطالبين برحيله في ظل فشله الذريع واكتفائه بتسجيل 4 أهداف في جميع المنافسات هذا الموسم، شأنه في ذلك شأن مواطنه وزميله ياسين بن زية الذي نال حظه من الانتقادات وكان احتياطيا في جل المباريات التي خاضها ناديه في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم، ومن جانبه، سيواصل الدولي الجزائري سفيان فيغولي مشواره مع نادي غلاتا سراي التركي، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، رغم الأنباء التي كانت تتحدث عن رغبة مسؤولي النادي في تسريحه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، بسبب أجرته الباهضة، حيث كان اللاعب السابق لويست هام قد تمسك بالبقاء رافضا كل العروض التي وصلته وأبرزها من الأندية السعودية والدوري الصيني، فيما سيبقى سفيان هني هو الآخر مع نادي سبارتاك موسكو الروسي، وذلك بالرغم من رغبته الكبيرة في تغيير الأجواء ومغادرة الدوري الروسي، بعدما فشل في إثبات نفسه وضمان مكانة أساسية وهو ما كان السبب في استبعاده من طرف المدرب جمال بلماضي في المواجهة الأخيرة لـ “الخضر” .