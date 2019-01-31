بودبوز رسميا في سيلتا فيغو على شكل إعارة

أعلن اليوم الخميس، نادي سيلتا فيغو الناشط في دوري الدرجة الأولى الإسبانية، ضم الدولي الجزائري رياض بودبوز على شكل إعارة إلى غاية نهاية الموسم الجاري مع إمكانية الشراء، قادما من نادي ريال بيتيس.

وكانت الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي اليوم الخميس على الساعة منتصف الليل، حاسمة بالنسبة لصانع الألعاب الجزائري، فبعد الاتصالات التي تلقاها من مختلف الأندية الفرنسية وعلى رأسها نيس، إلا أنها لم تتجسد، قبل أن يتلقى عرضا رسميا من نادي سيلتا فيغو الذي أتم الصفقة في وقت قياسي.

ونشر النادي الإسباني تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يؤكد فيها الخبر، مرفقا ذلك بعبارة: “مرحبا وأهلا وسهلا برياض بودبوز”.