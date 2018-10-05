استبعد وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب ما يتم الترويج له عن حل البرلمان على خلفية الإنسداد الذي تتخبط فيه الغرفة السفلى، وأبرز أن الأمر مسألة وقت وستنفرج الأمورعما قريب، وفند بالموازاة مع ذلك ما يثار عن وقوفه وراء حملة الإطاحة بالرجل الأول في المجلس الشعبي الوطني، غير أن هذه التصريحات أعقبتها تصريحات للسعيد بوحجة بالتمسك بمنصبه إلى غاية نهاية ولايته الحالية.

هون بدّة من الإنسداد الذي تعيشه الغرفة السفلى للبرلمان من باب أن المسألة لن تصل لحل هذه الأخيرة بالرغم من حالة الغليان السائدة وتعنت السعيد بوحجة برفضه الإستقالة وما تلى ذلك من بيان تجميد نشاط المجلس من طرف الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة التي رهنت إستئناف عملها برحيل بوحجة. وقال: “الحديث عن حل البرلمان سابق لأوانه وغيرمطروح والمسألة ماضية للانفراج خلال الأيام القليلة القادمة والحكومة تتابع عن كثب ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني سيما أن البرلمان يعد سلطة تشريعية شريك لها”.

ورفض بدة إقحامه في الصراع بين نواب الأغلبية ومساعي الإطاحة بالسعيد بوحجة بالرغم من انه كان من الأوائل الذين حضروا إجتماع واد عباس مع نواب البرلمان في المقر المركزي وطالبوا حينها برحيل بوحجة، وقال: “صحيح أنا قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني لكن دوري كوزير للعلاقات مع البرلمان لعب دور الوسيط بين العمل الحكومي والمؤسسة التشريعية وهدفنا في الحكومة استقرار المؤسسات”. وذكر أيضا: “مهمة وزارتي تتمثل في تنسيق العمل ما بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في إطار قوانين الجمهورية والدستور من أجل تحقيق استقرار المؤسسات”. وأكد الوزير أن مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سعيد بوحجة “تعود للنواب”، مشيرا إلى أن الحكومة “تتابع عن كثب الوضع خاصة أن البرلمان يعد سلطة تشريعية شريك لها”، وأوضح في السياق ذاته: “مسألة السعيد بوحجة مع النواب وأنا وزير في الحكومة ولا أستطيع التعليق على القضية لأن مبدأ الفصل بين السلطات يمنعني من ذلك”.

قانون المالية سيناقش في وقته

ورغم إقراربدة بوجود أزمة حقيقية في الغرفة السفلى غيرأنه التزم الصمت أمام ما سيؤول له الإنسداد الحاصل والشذ والجذب بين رئيس المجلس السعيد بوحجة المتمسك بمنصبه والمجتر لمقولته ” لي داراني هوينحيني “وتجميد نشاطات البرلمان و هياكله من طرف النواب و قال في هذا الصدد : نعلم أن هناك أزمة في المجلس الشعبي الوطني غير أن الأمورستنفرج قريبا إن شاء الله ” راد على مصير قانون المالية المرتبط بآجال محددة :” الأمورستنفرج ونحن في بداية شهر أكتوبر والوقت لا يزال كافيا لدراسته مضمونه من طرف اللجنة و عرضة على المناقشة و المصادقة ” .

زينب بن عزوز