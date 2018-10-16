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بوحجة لـ “الجزائر”: “ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي وسنتابعهم قضائيا

yassine yassine 16 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 260 زيارة

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في اتصال هاتفي بـ الجزائر أن ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي غير قانوني، وأضاف بوحجة يقول: نصبنا محاميا لمتابعة القضية وتم تدوين أسماء النواب المشاغبين وسنتابعهم قضائيا.

جميلة رزاقي

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