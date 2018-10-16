بوحجة لـ “الجزائر”: “ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي وسنتابعهم قضائيا

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في اتصال هاتفي بـ “الجزائر“ أن ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي غير قانوني، وأضاف بوحجة يقول: “نصبنا محاميا لمتابعة القضية وتم تدوين أسماء النواب المشاغبين وسنتابعهم قضائيا“.

جميلة رزاقي