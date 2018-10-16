بوحجة لـ “الجزائر”: “ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي وسنتابعهم قضائيا

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في اتصال هاتفي بـ “الجزائر“ أن ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي غير قانوني، وأضاف بوحجة يقول: “نصبنا محاميا لمتابعة القضية وتم تدوين أسماء النواب المشاغبين وسنتابعهم قضائيا“.
جميلة رزاقي
yassine yassine 16 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 260 زيارة
15 أكتوبر 2018
15 أكتوبر 2018
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في اتصال هاتفي بـ “الجزائر“ أن ما قام به النواب تحت قبة البرلمان فعل إجرامي غير قانوني، وأضاف بوحجة يقول: “نصبنا محاميا لمتابعة القضية وتم تدوين أسماء النواب المشاغبين وسنتابعهم قضائيا“.
جميلة رزاقي
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انطلقت أمس أشغال اللجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري-النيجيري، بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر …
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