قال، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، خلال الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 أمس الأحد، يشكل مشروع قانون المالية، الذي نشرع في دراسته يقول بوحجة، موعدا تشريعيا هاما، يمكننا جميعا برلمانيا وحكومة، من التوقف عند ما تم إنجازه ومساءلة الاختيارات والتوجهات التي تؤطره بالنسبة للعام المقبل، حيث تتجاوب محاوره الأساسية مع مطالب المواطنين، خاصة في التعليم والصحة والشغل، وهذا ما يبرز من خلال الإجراءات المتخذة، منها عدم المساس بالأجور ورفع التجميد عن المشاريع المتوقفة، والالتزام بالقرار الرئاسي بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد .

وأضاف يقول إن الهدف من إبراز المعالم الكبرى لهذا المشروع ليس بغرض توجيه النقاش أو التأثير على مواقف وأراء السيدات والسادة النواب، وهم الذين يتوفرون على حصانة سياسية وفكرية تمكنهم من إدراك الواعي لمصلحة الوطن والشعب ، وهذا ما سيبرز، إن شاء الله، خلال الجلسات العامة التي ستكون فضاء حرا وديمقراطيا للنقاش وتبادل الآراء وعرض الانشغالات وإثراء المشروع بأفكار جادة واقتراحات بناءة، والحرص على أن نتولى كنواب الشعب المهمة التشريعية بكل التزام وانضباط وإخلاص، متحصنين بإرادة مشتركة للارتقاء بأداء المؤسسة التي ننتمي إليها.

هذا وذكر بوحجة ما جاء في الرسالة المرجعية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة قد شدد في رسالته المرجعية بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة على ضرورة صيانة السيادة الكاملة للبلاد وخياراتها الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية، ولاسيما ما تعلق بتراجع أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة، مقابل ضرورة مواصلة التنمية بالمداخيل العمومية التي تقلصت كثيرا، وهو الرهان الذي لا يفوق الإمكانيات الوطنية إذا ما اتفق الجميع على ما تتطلبه المعركة التنموية، سبل ووسائل، من خلال تغليب ايديولوجية خدمة مصلحة الوطن والمواطن، وترقية التوافقات حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية من حيث هي المجال الأنسب للإجماع الوطني.

رزاقي جميلة