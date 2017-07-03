ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة التزام الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية وأخلقة الحياة العامة وتعزيز أدوات الرقابة في تسيير المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله والتفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.

واعتبر بوحجة في كلمته خلال اختتام الدورة العادية للبرلمان أمس أن المجلس على موعد في تفعيل العديد من مشاريع القوانين التي جاء بها الدستور المعدل مؤخرا وقال :ينتظر مجلسنا في فترته الجديدة عمل كبير تفعيلا لروح التعديلات الدستوري وتحقيقا لأهدافها، بداية بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ليتكيف مع مقتضيات الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات سعيا إلى ترقية العمل النيابي وتحسين الأداء الوظيفي لمجلسنا كما تنتظرنا مشاريع قوانين كثيرة في مقدمتها مشروع قانون المالية الذي يمس جميع مناحي الحياة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجسيدا للمشروع النهضوي لرئيس الجمهورية الذي يهدف إلى تحقيق شروط الانتقال الاقتصادي والارتقاء بالجزائر إلى مصف الدول الصاعدة متابعا” و أضاف :” ومن المرتقب أيضا مناقشة مجلسنا لمشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية تحقيقا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية بعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص بين مختلف البلديات والولايات مضيفا وبصفة عامة سيكون مجلسنا على موعد مع جملة من مشاريع القوانين التي ستودعها الحكومة لتجسيد برنامج عملها المصادق عليه في هذه الدورة.”

و دعا بوحجة نواب المجلس إلى العمل إلى تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسسات البلاد و إدراك مسؤولياتهم جيدا في تحقيق تطلعات الشعب وإعطاء المثل الأعلى في جعل الصالح العام فوق كل اعتبا كما عليهم أن يعوا جيدا بأن مجلسهم مؤسسة دستورية تتبنى حرية الرأي والتعبير والاعتراف بالحق في الاختلاف حيث أنه من الطبيعي أن تؤيد الأغلبية مشاريع الهيئة التنفيذية كما أنه من الطبيعي أن تدافع المعارضة عن أفكارها ومواقفها وفق القواعد السليمة للممارسة الديمقراطية و قال :”أننا على وعي تام بمختلف الرهانات والتحديات التي تنتظرنا وسنتمكن من تحقيق الأهداف التي انتخبنا من أجلها الشعب.”

زينب بن عزوز