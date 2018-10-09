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بوحجة: تهم سوء تسيير المجلس باطلة

لدى رئاسته اجتماعا لمديريات المجلس الشعبي الوطني:
بوحجة: تهم سوء تسيير المجلس باطلة

eldjazair 9 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 167 زيارة

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أمس اجتماعا لمديريات بالمجلس ، لاسيما مديريتي الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية، تناول فيه مسائل  تتعلق بتسيير المجلس من حيث تقييم نشاط وأداء هذه الهياكل، حيث أكد المدراء في بيان لهم أن أعمالهم التنفيذية تمت في إطار القانون، والنظام الداخلي والتنظيم المعمول به إلى جانب التقيد بالتعليمات والقرارات المتخذة على مستوى مكتب المجلس.
ونفى المدراء خلال عرض حصيلتهم الموثقة ما وجه من تهم للإدارة، باستثناء بعض القضايا الخارجة عن دائرة الاختصاص .
وفي كلمته، أوضح بوحجة أن المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات المكتب، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس، والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات.

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