وقع مساء أمس الأول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول إبرام اتفاقية المساعدات القانونية المتبادلة بين روسيا والجزائر ونشر نص القانون على الموقع الرسمي للوثائق القانونية الروسية مساء الثلاثاء.

وجاء هذا القانون دعما للإتفاقية السابقة حيث وقعت روسيا والجزائر على الاتفاقية المذكورة في الـ 10 أكتوبر عام 2017 وتهدف الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المساعدات القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.

وتتيح الاتفاقية أيضا لتسليم الأشخاص المدانين بتهم جنائية في أحد البلدين للبلد الآخر لتطبيق العقوبة وتحدد الاتفاقية شروط تسليم المدانين وقواعد تقديم الطلبات للتسليم ومعالجتها وطريقة تلبية الطلبات.

وللإشارة في أخر زيارة لرئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، في 10 أكتوبر 2017 أكد خلال زيارة رسمية إلى الجزائر دامت يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، أن موسكو والجزائر تتقاسمان في العديد من قضايا الساعة الدولية، مواقف متطابقة مؤسسة على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة القانون الدولي ، وأوضح ديميتري ميدفيديف أن “روسيا والجزائر تدعمان تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة ومجلس الأمن في حفظ السلام والاستقرار الدولي وتؤيد النظام العالمي المتعدد الأقطاب”، وأشار ديميتري ميدفيديف إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وروسيا بشأن التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود،وأعرب رئيس الوزراء الروسي في حينها عن إرادة روسيا في تعزيز تعاونها مع الجزائر في تلك المجالات.

رزقي.جميلة