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بوتين يحذر من التدخل في الشأن الداخلي الجزائري

Rafika Maariche 3 أبريل 2019 الوطني اضف تعليق 61 زيارة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، اليوم  أن روسيا تتابع بدقة الوضع في الجزائر والذي يعتبر شأن داخلي جزائري محظ

وحسب موقع “سبوتنيك” اليوم ، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو مجددا إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري

 

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