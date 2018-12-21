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بوتفليقة يهنئ نظيره الصيني بمرور 6 عقود على قيام العلاقات بين البلدين

Djalila Rezzaki 21 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 65 زيارة

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة للرئيس الصيني شي جينبينغ، بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الصينية

أين أكد بوتفليقة لنظيره الصيني، عزمه الثابت على مواصلة العمل معه لتمتين عرى الصداقة و التعاون التاريخية بين البلدين

رزاقي.جميلة

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