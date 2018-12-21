بوتفليقة يهنئ نظيره الصيني بمرور 6 عقود على قيام العلاقات بين البلدين
Djalila Rezzaki
21 ديسمبر 2018
الحدث, الوطني
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main_post 2018-12-21
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة للرئيس الصيني شي جينبينغ، بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الصينية
أين أكد بوتفليقة لنظيره الصيني، عزمه الثابت على مواصلة العمل معه لتمتين عرى الصداقة و التعاون التاريخية بين البلدين
رزاقي.جميلة
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