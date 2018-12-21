بوتفليقة يهنئ نظيره الصيني بمرور 6 عقود على قيام العلاقات بين البلدين

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة للرئيس الصيني شي جينبينغ، بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الصينية

أين أكد بوتفليقة لنظيره الصيني، عزمه الثابت على مواصلة العمل معه لتمتين عرى الصداقة و التعاون التاريخية بين البلدين

رزاقي.جميلة