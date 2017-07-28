بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية تهنئة الى نظيره البيروفي، بيدرو بابلو كوزينسكي، بمناسبة عيد استقلال بلاده، جدد له من خلالها عزمه على العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين الى مستوى تطلعات الشعبين.

وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: “يطيب لي بمناسبة احتفال بلادكم بعيد استقلالها الوطني، أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والازدهار للشعب البيروفي الصديق”.

وأضاف قائلا: “هذا وأغتنم هذه السانحة السعيدة لأنوه بمستويات علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر والبيرو وأجدد عزمي على العمل معكم من أجل الارتقاء بها الى مستويات تطلعات شعبي البلدين”.

ن.م