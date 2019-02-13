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بوتفليقة يمنح ألفي دفتر حج إضافي لفائدة كبار السن

عملية القرعة ستقام السبت القادم على مستوى مقرات الولايات:
بوتفليقة يمنح ألفي دفتر حج إضافي لفائدة كبار السن

islam kaab 13 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 24 زيارة

خصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حصص إضافية تقدر بـألفي دفتر حج لفائدة كبار السن الذين تجاوزوا السبعين سنة من العمر، وشاركوا عشر مرات على الأقل في عمليات القرعة للأعوام الفارطة، وسوف تجري عملية القرعة الخاصة ب2000 دفتر حج هذه السبت المقبل على مستوى مقرات الولايات .
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فان رئيس الجمهورية، قرر تخصيص حصة إضافية تتمثل في 2000 دفتر حج لفائدة المواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق والذين شاركوا في القرعة 10 مرات فأكثر ولم يسعفهم الحظ في الفوز، وجاء في البيان أن الوزارة تنهي إلى علم “كافة المواطنات والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل لقرعة الحج لسنة 2019، والبالغ سنهم سبعين (70) سنة فما فوق وسجلوا عشر مرات فأكثر، ولم يسعفهم الحظ في الفوز بالقرعة التي تم إجرائها يوم السبت 01 ديسمبر 2018، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد قرر تخصيص حصة إضافية لفائدتهم تقدر ب2000ب دفتر حج، وهذا استجابة لطلباتهم وحرصا منه على إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج”.
و أضاف البيان، أن ” الوزارة تعلم كافة المواطنات والمواطنين المعنيين بهذه العملية، أن القرعة الخاصة بهم ستجرى يوم السبت 16 فيفري 2019، على مستوى مقرات الولايات القاطنين بها”.
رزيقة.خ

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