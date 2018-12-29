بوتفليقة يعزي الفقيد بن حبيلس

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية اليوم السبت لعائلة الفقيد عبد المالك بن حبيلس، الذي وافته المنية ليلة امس الجمعة، أشاد فيها بخصال الفقيد وتجربته الطويلة التي استمدها من نضاله في الحركة الوطنية ومن ثورة التحرير

وكتب رئيس الجمهورية “تلقيت بتأثر شديد نبأ انتقال المغفور له الصديق والمناضل عبد المالك بن حبيلس إلى رحمة الله وعفوه، ويعز علي ان تفقد الجزائر مناضلا ذا ثقافة عالية واطلاع واسع، وآراء سديدة اكتسبها بجده واجتهاده، وتجربة طويلة استمدها من نضاله في الحركة الوطنية ومن ثورة التحرير ي وقد سمحت له هذه القدرات ان يوظفها كلها بعد الاستقلال، في مختلف المناصب العليا التي تولاها والمهام التي أداها مع رفاقه على أحسن ما يكون الأداء، وهم يشيدون دولة الجزائر الحديثة”

وأضاف رئيس الدولة “ولقد اتصف الفقيد بجملة من الصفات الحميدة التي حببته الى الناس وحببت الناس إليه، فحيثما ما وجد تحلق من حوله أصحابه يستمعون إلى أحاديثه الهامسة وملاحظاته التي يصوغها في كلمات قصيرة ولكن لها اثر بليغ في النفس، وكان على خلق وفضل، صافي السريرة ، مخلصا لوطنه ي عطوفا على أصحابه لطيفا في تعامله مع الناس، عفيف اللسان كريم النفس”