بوتفليقة يرافع عن الاستمرارية

دعا اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الشعب الجزائري للتحلي بالوعي حفاظا على استقرار البلاد، مرافعا لخيار الاستمراية.

وقال بوتفليقة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي: “ندرك أنه مزال أمامنا العديد من التحديات، منها عدم الاستقرار والارهاب والجريمة العابرة للحدودة في جوارنا المباشر، والتي يواجهها الجيش الباسل.. غير أن جيشنا في حاجة الى شعب واع ومجند ويفهم ليكون سندا ثمينا له للحفاظ على استقرار البلاد”.