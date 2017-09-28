

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى زيارة رسمية للجزائر، في رسالة وجهها لها بمناسبة برقية تهنئة أرسلها لها إثر فوز حزبها السياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة لبلادها.

وجاء في البرقية التي نشرتها “واج”“تلقيت ببالغ السرور خبر فوز حزبك السياسي في الانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة, بما يفتح الطريق لتوليك من جديد منصب مستشارة بلادك الصديق”, مضيفا “باسم الجزائر شعبا وحكومة و أصالة عن نفسي, أعبر لك عن تهانينا الحارة بهذا النجاح الباهر”.

وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا المستشارة الألمانية “إن هذا التتويج الذي حظيت به, اعتراف مستحق من الشعب الألماني بالجهود المحمودة التي بذلتها و النتائج الجديرة بالثناء التي حققتها من أجل تنمية بلادك و تألقه في العالم”.

أما على المستوى الثنائي, أردف الرئيس بوتفليقة مؤكدا أنه “خلال السنوات الأخيرة, تمكنت الجزائر وألمانيا تحت قيادتك, من تدعيم و توسيع تعاونهما الثنائي في عدة مجالات وكذا فتح آفاق جديدة لتمتين هذه العلاقات خدمة لمصلحة شعبينا”.

و أضاف رئيس الدولة “هذا و قصد الوصول سويا إلى هذه الآفاق الواعدة للصداقة والتعاون الجزائري الألماني و العمل معك على مواصلة الحوار المثمر الذي اعتمدناه, يسرني أيما سرور أن أدعوك للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر في موعد سنتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية”. وخلص رئيس الجمهورية إلى القول “في انتظار ذلك, أعرب لك عن أطيب تمنياتي لك بالتوفيق في مهمتك النبيلة و إطراد الرقي للشعب الألماني الصديق”.

ر. ج