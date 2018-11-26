وضع رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، النقاط على الحروف لإعادة الاعتبار للأفلان الذي كاد يؤدي به الانقسام بين قياديه في ظرف أسبوعين بعد الحديث عن استقالة أمينه العام جمال ولد عباس بسبب وضعه الصحي حسب ما تم الحديث عنه، وتنصيب معاذ بوشارب خلفا له، حيث أعطى الرئيس أوامر لتشكل هيئة جماعية لتسيير الحزب وترتيب البيت تحت قيادة المنسق رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.

أعاد رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بوتفليقة ترتيب بيت الأفلان يوم الأمس بعد إعطائه الضوء الأخضر لتشكيل هيئة جديدة جماعية لتسيير الحزب الذي تنتظره مواعيد سياسية هامة الأيام القادمة، وبعد أكثر من أسبوع من المخاض العسير الذي كاد أن يحدث فتنة بين قيادة حزب تم رأب الصدع وإزالة لثام الصمت الذي خيم على حزب جبهة التحرير الوطني وقياداته، بعد مرور أسبوع من استقالة أمينه العام جمال ولد عباس.

وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، أمس الأحد، عن تنصيب الهيئة التي ستتولى تسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني والتي تضم ستة قياديين في حين سيتولى بنفسه مهمة المنسق، وضمت الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، ستة شخصيات بالإضافة إلى معاذ بوشارب الذي سيشرف على التنسيق بين أعضاء الهيئة ونيابة الأمانة العامة، حيث حاز 5 أعضاء من المكتب السياسي للحزب عضوية الهيئة وهم السعيد لخضاري، وليلى الطيب، وسعيدة بوناب، ومحمود قمامة، ومصطفى رحيال، بالإضافة إلى البرلمانية السابقة سميرة كركوش.

وخلال مراسيم تنصيب الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير، قال معاذ بوشارب، إن هذه الأخيرة تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة لإعادة الاعتبار للأفلان، هذا وتطرق المنسق الجديد لعديد القضايا حيث أوضح أن الهيئة تم إستحداثها لتصحيح مسار الحزب ولم شمل أبناء الحزب العتيد.

وكشف منسق الهيئة المسيرة عن تشكيل هيئة تنفيذية سيتم تحديد تشكيلتها وطبيعة عملها في غضون أسبوع، لتحل محل المكتب السياسي واللجنة المركزية.

وأثنى بوشارب، على ما أسماه العمل الجبار الذي قام جمال ولد عباس أثناء توليه الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولد عباس قبل نصف ساعة من تنصيب الهيئة المسيرة وقال بوشارب إن الأمين العام السابق للأفلان، جمال ولد عباس، وضع خبرته تحت تصرف القيادة الجديدة التي ستشرع للتحضير للمؤتمر الإستثنائي، وتحدث بوشارب عن لملمة صفوف الحزب وأكد أنها ستتم من دون إقصاء أو تهميش وإعطاء العمل النضالي أهمية من أجل تمكين الحزب من الإستمرار دوما في مكانته القيادية والرائدة في المجال السياسي.

هذا وتعهد منسق القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، بوضع كل الجهود من أجل إعادة بناء الحزب، وفق بيان نوفمبر وتوصيات الرئيس، وتعهد بانتهاج الشفافية والديمقراطية للوصول إلى مؤتمر جامع، تتوافر فيه جميع الشروط لإعادة بناء الحزب وفق نظرة مستقبلية، موضحا ذات المتحدث، للمناضلين أن الحزب سيبقى وفيا لبرنامج الرئيس ومسايرا للعمل الذي يقوم به.

وخلال تنصيب الهيئة المسيرة للأفلان، صرح أنه لا يوجد ما يستعجل الحزب لإعلان ترشح رئيس الجمهورية من عدمه في الرئاسيات، وقال في هذا الشأن إنه أمام الحزب كل الوقت، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأشار أن الحزب سيدعم برنامج الرئيس الممتد لآفاق 2030، وسيسايره، لأنه البرنامج الأصلح الذي سيوصل الجزائر إلى بر الأمان.

رزاقي.جميلة