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أجرى، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، شملت القائمة 16 ولاية

وقد عين الرئيس كل من فوضيل ضويفي أمين عام لولاية إليزي، ومحفوظ بن فليس أمين عام لولاية الطارف، و عين سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية، كما عين كمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة، وعيسى عروة أمينا عاما لولاية تلمسان، اضافة الى تعيين محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة، والغالي عبد القادر الحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة، اما بولاية تيارت فقد عين الرئيس بدر الدين أوراو أمينا عاما عليها، فيما عين سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة، والعمري بوحيط أمينا عاما لولاية مستغانم، وعبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسيلة، وإيدير دباب أمينا عاما لولاية الوادي، اما رشيد بوقارة فنصب أمينا عاما لولاية خنشلة، ومعمر مرين أمينا عاما لولاية عين تموشنت، وعبد الوهاب مولاي أمينا عام لولاية البيض، ليعين في الأخير أبو بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان.

وجاءت التغيرات التي مست سلك الأمناء العامين للولايات عقب الحركة الجزئية التي اجراها الرئيس بوتفليقة الخميس الماضي، في سلك الولاة، حيث شملت 18 ولاية و6 ولايات منتذبة، في حين أبقى الرئيس على ولاة الولايات الكبرى، وفي مقدمتهم والي العاصمة عبد القادر زوخ، وقد أعادت الحركة في هذا السلك بعض الوجوه الى الواجهة من جديد بعد ان تم الاستغناء عن خدماتهم في الفترة السابقة، ويتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق يوسف شرفة الذي عين واليا لولاية البليدة، ووزير التجارة الأسبق احمد عبد الحفيظ ساسي، الذي عين واليا لولاية سيدي بلعباس، وعبد الحكيم شاطر الذي عين واليا لولاية تيزي وزو.

رزيقة.خ