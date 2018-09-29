أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين إذا شملت إنهاء مهام وتحويلات.

وتم تعيين والي عنابة محمد سلماني على رأس ولاية بومرداس وخلفه في المنصب توفيق مزهود.وعين مصطفى صادق واليا للشلف، بينما تم تعيين عبد الحكيم شاطر واليا لتيزي وزو بعد سنتين من إقالته من نفس المنصب الذي كان يشغله بولاية سكيكدة وعين مسعود حجاج واليا لأم البواقي، بينما تم تعيين أحمد مباركي في ولاية بشار، بينما شملت الحركة تعيين عباس بداوي واليا للمدية.

وعاد وزير التجارة السابق عبد الحفيظ ساسي ليشغل منصب والي، حيث تم تكليفه بولاية سيدي بلعباس، بينما تم تعيين يوسف شرفة الذي غادر الحكومة بعد 3 أشهر قضاها وزيرا للسكن، كوالي لولاية البليدة. وتم تعيين توفيق ضيف واليا للجلفة.وعين كمال عبلة واليا لولاية قالمة، في حين عين عبد الحميد بعيش واليا لولاية معسكر، وبن عمر بكوش واليا لبرج بوعريريج، وأحمد معبد عين واليا لبجاية. وتم تعيين صالح العفاني واليا لولاية تيسمسيلت وفريد محمدي واليا لولاية سوق أهراس ومحمد بوشمة واليا لولاية تيبازة، بينما عين محمد عمير واليا لولاية ميلة.

وتم تعيين عبد الرحمن دهيمي واليا منتدبا لأولاد جلال، بينما عينت فريد عمراني وليا منتدبة لـبوزريعة، في حين عين بن عرعار حرفوش واليا منتدبا للدار البيضاء .وعين محمد إسماعيل واليا منتدبا للشراقة، ويحي يحيادن واليا منتدبا لتقرت وعبد الله قجيبة واليا منتدبا لجانت وأحمد محمودي واليا منتدبا للمغير.

فلة-سلطاني