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بوتفليقة يجري حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني

الإحترافية والتشبيب أساس التغييرات في المناصب الأساسية للوزارة:
بوتفليقة يجري حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني

eldjazair 22 أغسطس 2018 الحدث اضف تعليق 773 زيارة

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.
وحسب وزارة الدفاع الوطني فإن الاحترافية والتشبيب أساس التغييرات الجديدة في المناصب الأساسية للوزارة.
وقد أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر كمدير لأمن الجيش، بالإضافة إلى إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، كما أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية، وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش.
للتذكير، فقد أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ اسبوع حركة تغييرات في صفوف قادة الجيش الوطني الشعبي، وشملت الحركة إنهاء مهام اللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى. وإنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي.
نسرين محفوف

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