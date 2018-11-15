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بوتفليقة يجدد دعم الجزائر “الكامل والمتواصل” للشعب الفلسطيني

في الذكرى30 لإعلان قيام دولة فلسطين :
بوتفليقة يجدد دعم الجزائر “الكامل والمتواصل” للشعب الفلسطيني

Zineb Ben Azzouz 15 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 132 زيارة

 

 

 

 

 

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعم الجزائر “الكامل والمتواصل” للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل تقرير مصيره واسترجاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

وقال رئيس الجمهورية في برقية تهنئة بعث بها الى رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين : “يسعدني، والشعب الفلسطيني الشقيق يحيي الذكرى الثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التهاني وأزكى التبريكات، داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يعيد عليكم هذه المناسبة وقد حقق شعبكم الشقيق ما يصبو إليه من حرية وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس”.

وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا: “وإننا في الجزائر، الأرض التي تم فيها هذا الاعلان التاريخي، لنتابع بانشغال وقلق كبيرين التحديات الراهنة التي تعترض تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، مثمنين كافة الجهود الدولية لإحقاقها على حدود 1967، ومتمنين لكم التوفيق في جهودكم الحثيثة والصادقة من أجل وحدة الصف الفلسطيني، معربا لكم عن أملنا في أن تكلل بالنجاح والتوفيق”.

وخلص رئيس الجمهورية في برقيته الى القول: “وأغتنم هذه الفرصة الطيبة لأجدد لكم دعمنا الكامل والمتواصل للشعب الفلسطيني الأبي في مسيرته النضالية من أجل تقرير مصيره واسترجاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

 زينب بن عزوز

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