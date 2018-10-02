قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، امس، إنه “متفائل جدا” بشأن آفاق الشراكة مع الصين، بعد انضمام الجزائر إلى مبادرة “طريق الحرير الجديد”، التي أطلقتها بكين قبل 5 أعوام.جاء ذلك في رسالة له، إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لقيام جمهورية الصين الشعبية، ونشرت مضمونها وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف الرئيس بوتفليقة “أنا جد متفائل للآفاق المفتوحة أمام بلدينا في مجال الشراكة والاستثمار، في ظل بنائنا المشترك للحزام والطريق، خصوصا في المجالات الحيوية كالصناعة والفلاحة والسياحة والتكنولوجيا”.

وفي مطلع سبتمبر، أعلنت الجزائر انضمامها رسميا إلى مبادرة “طريق الحرير الجديد”.التي أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إطلاقها عام 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار، لإقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

ويتضمن مشروع “طريق الحرير الجديد” بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في 65 بلدًا تمثل 60 بالمائة من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.

وتعد الصين أول مزود للجزائر بالسلع، حيث يتجاوز حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين 9 مليار دولار.فيما يبلغ حجم استثمارات الشركات الصينية بالجزائر 10 مليار دولار، وفق أرقام رسمية للبلد الأخير.

عمر ح