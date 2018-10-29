أفاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بأنه لن يدخر جهدا في سبيل تمتين وتوسيع التعاون مع الجمهورية التركية.

وقال الرئيس بوتفليقة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، في رسالة تهنئة بعث بها لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى الـ 95 لتأسيس الجمهورية التركية، في رسالته “إنني أؤكد لكم أنني لن أدخر أي مجهود من أجل توسيع وتمتين التعاون الواعد بأشكاله المتعددة الذي يجمع بلدينا”، وأضاف “إنني على يقين من أنكم ستدأبون بنفس العزم على دعمكم لتطوير التعاون الجزائري التركي”.

وخاطب الرئيس بوتفليقة نظيره التركي أردوغان بالقول “إن زيارة الدولة التي قمتم بها حديثا إلى الجزائر(مطلع العام الجاري) كانت مناسبة اغتنمناها لفتح آفاق جديدة وواعدة لتطور علاقاتنا الثنائية”. وأضاف “أن ما يجمع الجزائر وتركيا من أواصر صداقة وأخوة عريقة يسنده تشاور سياسي منتظم ورفيع المستوى وكذا علاقات اقتصادية وتجارية معتبرة”.

إسلام.ك