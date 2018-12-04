ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعذر عليه بسبب “زكام حاد” استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كما كان مقررا.

وأوضح ذات المصدر أنه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي لازم الفراش بسب زكام حاد تعذر عليه استقبال، كما كان مقررا، الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر”.

و أضاف البيان انه وأمام هذا المانع، عبر الأمير محمد بن سلمان عن أسمى أمانيه بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية.

هذا وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حل بالجزائر مساء أول أمس، و كان في استقباله بالمطار الدولي هواري بومدين الوزير الأول احمد اويحيى، و وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها بن سلمان إلى الجزائر على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة،”في إطار السعي نحو إعطاء انطلاقة متميزة للعلاقات التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في وتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما”.

ر.خ