كشف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن إهتمامه انصب في السنوات الأخيرة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين مداخيل للفلاحين مؤكدا أنه يحرص دوما على جعل من العقار الفلاحي إحدى الأولويات، لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه.

وفي رسالة وجهها بمناسبة الذكرى 44 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي تم إحياؤها بالمسيلة قرأها نيابة عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، قال الرئيس بوتفليقة: “إن الدولة تظل إلى جانب الفلاح، وقد وجهت بهذا الخصوص الحكومة، إلى الاستمرار في تمثيل آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد”.

وناشد الرئيس مختلف هيئات الدولة لإيلاء أقصى الاهتمام لتشبيب قطاع الفلاحة وتقوية التنظيمات ودعم المبادرات الفلاحية المهنية ومساعدة المرأة الريفية والنهوض بقطاع الفلاحة وعصرنته وتنميته.

وأشار رئيس الجمهورية أنّ إنشاء المؤسسات المصغرة، الذي يمثله قطاع الفلاحة، مع ما يمثله من أهمية في الاقتصاد الوطني غير كاف، موضحا أنه يجب أن يتم التعامل بإيجابية لا سيما في ظل عدم استقرار الأسواق الفلاحية العالمية.

وأشاد الرئيس بوتفليقة بالنتائج التي حققتها السياسات المنتهجة منذ عام 2000 في قطاع الفلاحة مشيرا إلى أن التدابير المتخذة سمحت بالارتقاء بالمؤشرات الكلية للقطاع حيث أصبح يمثل اليوم 12,3 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد بنسبة نمو تزيد عن 2,25 بالمائة وقيمة انتاج تفوق 3.216 مليار دج.

هذا وأعرب في نفس رسالة عن مشاعر المحبة والوفاء والتقدير لجميع الفلاحين في ولايات الوطن.

فلة سلطاني