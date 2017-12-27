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بوتفليقة‮ يرأس مجلس الوزراء ويوقع على قانون المالية

عشية سنة جديدة تنطلق على وقع الاحتجاجات:
بوتفليقة‮ يرأس مجلس الوزراء ويوقع على قانون المالية

eldjazair 26 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 101 زيارة

من المزمع أن يجتمع رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة اليوم بطاقمه الحكومي بمقر رئاسة الجمهورية، من أجل التوقيع على قانون المالية 2018‬ الذي أسال الحبر الكثير خاصة بعد إلغاء الضريبة على الثروة، كما ينتظر أن‮ ‬يدرس الرئيس مجموعة من مشاريع القوانين التي‮ ‬سيقدمها طاقم الوزير الأول،‮أحمد أويحيى،‮ ‬منها شروع قانون متعلق بإعادة النظر في‮ ‬صحيفة السوابق العدلية سيطرح من طرف وزير العدل طيب لوح ،وسيعقد اجتماع مجلس الوزراء بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ينتظر اليوم أن يوقع رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه ‬إجتماعا لمجلس الوزراء على قانون المالية‮ ‬2018‮ويأتي‮ ‬هذا الاجتماع الروتيني‮ ‬عشية دخول السنة الجديدة 2018 بعد حوالي‮ ‬شهرين من آخر اجتماع كان قد خصص للمصادقة على قانون المالية عندما كان مشروعا قبل أن‮ ‬يصادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا‮، بعدما أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني، الضريبة على الثروة، التي كانت أبرز مقترح تضمنه المشروع ولقي إستحسانا واسعا من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية،‬ويتضمن‭ ‬قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني‮.
وإلى جانب قانون المالية من جهة أخرى،‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يدرس مجلس الوزراء جملة من مشاريع القوانين التي‮ ‬سيقدمها طاقم الوزير الأول،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ منها مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في‮ ‬صحيفة السوابق العدلية.
رزاقي.جميلة

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