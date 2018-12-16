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بوتشيتينو يدخل تاريخ توتنهام من أوسع الأبواب

Yacine Soudani 16 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 88 زيارة

أصبح المدرب الأرجنتيني، ماورسيو بوتشيتينو، هو المدير الفني الأول في تاريخ توتنهام يفوز بـ 100 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ.

وحقق ماورسيو بوتشيتينو، هذا الرقم التاريخي بعد قيادته لتوتنهام في 169 مباراة في الدوري الإنجليزي، منذ توليه مسؤولية تدريب “السبيرز” قادماً من ساوثهامبتون في صيف عام 2014.

و كان توتنهام قد حقق فوزاً صعباً ومثيراً في اللحظات الأخيرة بهدف نظيف على حساب ضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب ويمبلي لحساب الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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