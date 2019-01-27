بوابة إلكترونية لمعاينة بطاقة الناخب والتعرف على مكاتب التصويت

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, خدمة جديدة عبر موقعها الالكتروني, تسمح للمسجلين في القوائم الانتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها, وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة لـ 18 أبريل المقبل.

وتمكن هذه الخدمة التي تم إطلاقها تزامنا مع انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية, من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة ببطاقة الناخب كرقم البطاقة والمركز والمكتب الذي سيجري فيه الناخب عملية التصويت. ويتم الولوج إلى هذه البوابة الالكترونية electeur.interieur.gov.dz/electeurconsult

من خلال إدخال اسم الولاية والبلدية التي يقطن بها المسجل في القوائم الانتخابية, بالإضافة إلى معلوماته الشخصية, ومباشرة بعد عملية البحث يتم عرض نافذة تحتوي على كل المعلومات الواردة في بطاقة الناخب كالبيانات الشخصية ورقم التسجيل وكذا اسم ورقم المركز والمكتب الذي ستتم فيه عملية التصويت.