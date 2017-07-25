يخرج الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس عن صمته اليوم للرد على عديد القضايا التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة والتي أسالت الكثير من الحبر سيما ما تعلق بتنحية وزير الحزب من على رأس وزارة السياحة مسعود بن عقون والاستقالات الجماعية الأخيرة والتي وضعت الحزب في ورطة على مقربة من المحليات المنتظر تنظيمها أواخر شهر نوفمبر القادم.

قرر الأمين العام للحركة الشعبية بن يونس الخروج عن صمته والسبات الذي دخل فيه منذ آخر ندوة صحفية عقدها بعد التشريعيات واستمر على النهج ذاته حتى بعد تنحية وزيره من على رأس وزارة السياحة بعد 48 ساعة من تنصيبه واكتفت حينها “الأمبيا “ببيان دافعت فيه عن وزيرها و انتقدت الحملة الشرسة التي قادتها وسائل الإعلام ضد الحزب في محاولة لزعزعته و تشويه صورته ليتولى المكلف بالإعلام الشيخ بربارة بعدها مسؤولية الدفاع عن الحزب بعد النزيف التي طال الحزب بإعلان عديد القيادات استقالتهم من مكتب الحزب بالعاصمة وقال أن الأمر يتعلق بسحب ثقة وليس استقالة كما تحاول هذه الأطراف الترويج له .

وارتأى بن يونس بخرجته هذا وضع النقاط على الحروف ووضع حد للضجة التي أثيرت حول الحزب في السابق ولا تزال وصلت حتى إدراجه هو وحزبه ضمن المغضوب عليهم فماذا سيقول بن يونس اليوم ليعيد التوازن لحزبه ويسكت معارضيه المستقيلين من الحزب ؟

زينب بن عزوز