عاد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية لمسألة عمارة بن يونس لرخص بيع الخمور التي لا تزال تلاحقه لغاية اليوم حتى بعد خروجه من الحكومة ليوجه أصابع الإتهام لمن سبقوه على رأس الوزارة بمنح رخص بيع الخمور للتجار متحديا أي كان أن يثبت بالدليل أنه منح هذه الرخص وهو على رأس القطاع .

وأبرز بن يونس خلال التجمع الذي نظمه الذي نشطه أمس بالمركز الثقافي على زعموم بولاية البويرة أن الاقتصاد يبنى على حلول علمية وليس على حلول إسلامية واشتراكية وأن تدخل الإدارة في الاقتصاد ألهب الأسعار في السوق.

وجدد بن يونس دعوته للجزائريين ضرورة التجند والحفاظ على امن وإستقرار بلادهم والتي دفعت الجزائر الثمن غاليا لإسترداده وهو الأمر الذي قال إنه لم يكن سهلا سيما وأن الجزائر كافحت الإرهاب لوحدها وتجرعت مرارة تلك السنوات لوحدها في ظل مقاطعة العديد من الدول لها

وقال إنه على الجزائريون أن يتذكروا أن الجزائر تجاوزت العشرية السوداء و الدموية لوحدها دون دعم بلد صديق أو جار وذكر:” كنا لوحدنا في مكافحة الإرهاب ما كان عندنا أي صديق أو جار وبكينا لوحدنا ودفنا أمواتنا لوحدنا و الحمد لله إنتصرنا على الإرهاب وحدنا و الفصل في ذلك يعود للرجال و النساء الذين كافحوا من أجل الديمقراطية “. وأضاف :”نحن البلاد الوحيدة التي انتصرت على الإرهاب دون مساعدة و نتذكر تلك الأيام لا يوجد أي أحد يأتي للجزائر “.

وأكد أن الجزائر وبعد استرجاع أمنها واستقرارها استعادت أيضا ريادتها على المستوى الدولي بفضل السياسة الرشيدة و حنكة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وذكر:نريد جزائر السلم والإستقرار ولا نريد جزائر الفوضى والحرب الأهلية”.

زينب بن عزوز