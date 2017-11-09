تهجم رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، “الأمبيا”، عمارة بن يونس،من ولاية سعيدة على أحزاب المعارضة ووصفهم بالفاشلين بخصوص الانتقادات التي تطلقها هذه الأخيرة في كل مرة وتتهم الإدارة بالتزوير في الانتخابات، وقال بن يونس،من يتكلمون على التزوير ليس لهم مناضلين يغطون كل مراكز الاقتراع.

وفي الجانب الاقتصادي في كلمته في اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر 2017، ” بولاية سعيدة دعا بن يونس الدولة الجزائرية إلى الاستثمار في القطاعات الحساسة والسيادية فقط وتترك القطاع الاقتصادي للقطاع الخاص.

وقال بن يونس،”على الدولة الجزائرية الاستثمار في القطاعات الحساسة والسيادية فقط وتترك القطاع الاقتصادي للقطاع الخاص، أي بمعنى الانتهاء من الاشتراكية والدخول في الرأسمالية لان الاشتراكية لم تنجح في أي بلد في العالم و خير مثال الصين التي أصبحت قوة اقتصادية عظمى نجحت بابتعادها على الاشتراكية”.

وأوضح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، أن العدالة الاجتماعية مطلب تاريخي وهو السبب الأساسي لاندلاع الثورة التحريرية، كما أن النجاعة الاقتصادية هما الركيزة الأساسية لاقتصاد قوي وفعال والخروج التام من الريع البترولي.

وقال بن يونس، “جئت الى ولاية سعيد، لسببين الأول هو مساندة مترشحي الحزب والسبب الثاني هو التطرق إلى القضايا الاقتصادية وتوضيح القضية لمواطني ولاية سعيدة ،لاسيما أن أحزاب المعارضة تنتقد كل ما تقترحه الحكومة لكن في نفس الوقت لا تقدم أي بديل للحكومة ولا للجزائريين”، وإستطرد بالقول “مواقف الحركة الشعبية الجزائرية واضحة من معنا فمرحبا به ومن ضدنا فالشعب الجزائري هو الفاصل وهو السيّد الوحيد ويجب أن يحترم موقفه يوم 23 نوفمبر 2017″.

هذا ودعا ذات المسؤول لذلك المواطنين بولاية سعيدة للخروج بقوة و التصويت لإعطاء شرعية للمنتخبين ،وأكد أن الحزب يطالب ضمان قانون الجماعات المحلية لإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس المجلس الشعبي البلدي و الولائي،من أجل فسح المجال للعمل والاستثمار وكذا قضاء انشغالات المواطنين”.

رزاقي جميلة