دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الشعب الجزائري للقيام بواجبه الانتخابي واختيار ممثليه في البرلمان القادم وصناعة التغيير بالطرق الديمقراطية والانتخابات وليس بالفوضى التي ذاقت منها الجزائر سنوات التسعنيات ودفعت ثمنها غاليا.

وذكر بن يونس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بالمركز الثقافي عيسات إيدير بولاية سكيدة أن زمن الفوضى قد ولى وأن أمن واستقرار البلاد خط أحمر وأن استقلال البلاد الذي جاء بعد تضحيات أكثر من مليون ونصف مليون شهيد والخروج من دوامة العشرية السوداء كلف الجزائر أكثر من 200 ألف فلن يسمح لدعاة الفوضى باستحضار سيناريو التسعينيات وإدخال البلاد مرة أخرى في دوامة العنف وقال بن يونس: “نريد الديمقراطية الهادئة ومن يريد التغيير فبالديمقراطية أيضا والصندوق” وأضاف دفعنا الثمن غاليا لقاء استرجاع الاستقلال وكذا استعادة الأمن والاستقرار وعلينا الحفاظ عليهما والمكتسبات التي تمخضت عنهما” وأردف :”لا يوجد حل غير الديمقراطية لمن يريد التغيير ولكن الديمقراطية الهادئة والتي تحافظ على استقرار وأمن البلاد والديمقراطية التي لا تؤدي بنا إلى مقاطعة سياسية مثل سنة 1991 ” مبرزا في السياق ذاته أنه ولا شعب يعرف قيمة الأمن والاستقرار قدر الشعب الذي عانى ويلات الإرهاب طيلة عشرية كاملة أرجعت البلاد إلى الوراء وجعلتها منعزلة عن العالم الخارجي .

ووجه بن يونس في السياق ذاته انتقادات لاذعة للمعارضة من دعاة المقاطعة للكف على نشر اليأس وسط الشعب وترك الحرية له ليقرر مصيره بنفسه إن كان سيصوت أولا وعدم تسويد كافة الأمور لأنه هناك إنجازات تحققت ولا تزال الأمور مستمرة لاستكمال ما تبقى مبرزا أن سياسة التيئيس لا طائل من ورائها لكون الشعب واعي ويعي ما يريد مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت سنوات الفوضى و تنعم اليوم بالأمن و الاستقرار ولا عودة للوراء ولا التغيير عن طريق الفوضى والانقلابات التي ولت”.

وجدد بن يونس القول إن التشريعيات المقبلة لن تفرز أغلبية برلمانية وأن الحكومة المقبلة تشكيلتها ستكون وليدة تحالفات سياسية ولن يكون لحزب واحد حرية التصرف فيها لكون الجزائر تجاوزت الأحادية الحزبية وهي الآن في مرحلة التعددية “.

وأقر بن يونس أن التزوير طال الاستحقاقات السابقة مستثنيا منها ولاية تيزي وزو وقال :” الانتخابات لم تزور يوما بولاية تيزي وزو وادعوا المواطنين إلى المشاركة في تشريعيات الرابع ماي بقوة” .

زينب بن عزوز