قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس هو الشخصية الوحيدة في التحالف الرئاسي الذي لا تربطه به علاقة جيدة عكس الأمين العام للارندي أحمد أويحيى ورئيس “تاج” عمار غول، ويرى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة “إنسان محترم وحكيم” وسوف ينتهي الخلاف الحاصل بالمجلس وسيلبي طلب الأغلبية بتقديم الاستقالة.

وأضاف بن يونس، أمس، في حوار مع الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر”، ردا على سؤال حول دعم نواب حزبه لنواب الأغلبية المطالبة لرحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بالقول أن نواب الافلان هم يشكلون الأغلبية وعندما اقترحوا في السابق اسم بوحجة لرئاسة المجلس تمت استشارة كتلتنا البرلمانية كغيرنا من الكتل البرلمانية الأخرى، ونواب “الامبيا” يتشاورن فيما يخص مشاريع القوانين، أما تسيير المجلس فهو لنواب الأغلبية، لكن لا يجب أن ننسى أن نوابنا تضامنوا مع النواب المشكلة للتحالف الرئاسي الذين اجتمعوا واخبروا بوحجة أنهم يريدونه أن يستقيل لأسباب كثيرة تتعلق بالكتل البرلمانية.

وفي رده عن سؤال آخر إن كانت لرغبة نواب الأغلبية في مغادرة بوحجة لمنصبه علاقة بالرئاسيات، يرى بن يونس، انه لا علاقة لهذا الأمر بالرئاسيات ولا بالعهدة الخامسة، وقال أن نواب”الامبيا” طرحوا بعض مسائل التمثيل داخل البرلمان ومواضيع أخرى، لكنهم لم يهاجموا شخص بوحجة إطلاقا ونحن نكن له كل الاحترام كناشط سياسي ومجاهد، وأضاف بن يونس أن بوحجة ” شخصية حكيمة وأكيد سوف يستجيب لطلب الأغلبية البرلمانية ويستقيل”.

وبخصوص العلاقة المتوترة بينه وبين الأمين العام للافلان جمال ولد عباس، قال بن يونس، أن ولد عباس الشخصية الوحيدة من بين أطراف التحالف الرئاسي الذي تربطه به علاقة غير جيدة على عكس الأمين العام للارندي احمد اويحي الذي قال انه التقاه منذ 10 أيام وتحدثا بإسهاب، إضافة إلى رئيس “تاج” عمار غول، وأضاف قائلا” هذا السؤال يجب أن يوجه لولد عباس هو الوحيد الذي يمكنه الإجابة عنه”.

رزيقة.خ