

أعتبر وزير السياحة و الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس الثلاثاء أن الموسم السياحي الحالي متميز بما عرفه من ديناميكية وإجراءات عديدة متخذة من أجل النهوض بالقطاع.

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اليوم الترفيهي الموجه لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشاطئ الأزرق (سيدي فرج) أن الموسم الحالي “متميز” من خلال الديناميكية الحاصلة لتنمية قطاع السياحة و النهوض به و تحفيز الجزائريين على البقاء في وطنهم و هو الأمر الذي تجاوب معه عدد كبير من المواطنين و” أعطى دفعا كبيرا لنكون في السنة المقبلة أكثر استعدادا وتجهيزا”.

و بالمناسبة أشار الوزير إلى الإجراءات الكبرى التي سيتم اتخاذها خلال السنة المقبلة من اجل تطوير السياحة في الجزائر بكافة أنواعها لا سيما الساحلية و إعادة الاعتبار للمرافق وعصرنتها إضافة إلى تشجيع السياحة الشتوية والجبلية و كذا السياحة الصحراوية لتكون متميزة خاصة من خلال التسهيلات في الإيواء.

من جهة أخرى أبرز بن مسعود أن المتعاملين في قطاع السياحة بالجنوب أعربوا خلال اللقاء الأخير الذي أجراه معهم عن “استعدادهم لاستقبال السياح وجذبهم نحو الوجهة الجزائر” مشيدا بدور وقدرة الوكالات السياحية في هذا المجال لا سيما مع الإجراءات الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل تطوير السياحة بالجزائر.

للإشارة استفاد أزيد من 90 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من نشاطات ترفيهية عبر الشاطئ الأزرق و حسب المسؤولين في القطاع تم تعميم العملية على مستوى كامل المناطق الساحلية عبر الوطن كوهران و بجاية و سيتم توسيع مثل هذه النشاطات ذات الطابع الإنساني و التضامني لفائدة كافة الفئات الهشة ولا سيما المسنين في مختلف المواسم السياحية.