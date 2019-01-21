أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أن الجزائر حققت حجما هائلا من الاستثمارات في قطاع السياحة على مدار 18 سنة، وسجلت رقما قياسيا في عدد مرافق الاستقبال، المجهزة بكامل الإمكانيات التي تجذب السياح.

وأوضح بن مسعود، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للسياحة بقصر الأمم في العاصمة، أمس، أن الجزائر لم تكن تستطيع توفير سوى 60 ألف سرير على مستوى مرافق الاستقبال سنة 2000، ليرتفع عددها إلى140 ألف سرير خلال السنوات الأخيرة.

ويرى الوزير أن هذه الانجازات ستساهم بلا شك في المستقبل القريب عن كسب رهان الجودة والتنافسية مشيرا أيضا إلى ان الإجراءات الأخرى ساهمت من جهتها من ضبط وتنظيم العقار السياحي الذي يمثل إحدى الأعمدة الأساسية الاستراتيجية للقطاع

وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية، إن القفزة النوعية التي حققها القطاع، جاء بفضل تحفيزات الدولة للمستثمرين داخل وخارج الوطن، وسعيها لكسب رهان الجودة والتنافسية، إضافة إلى العمل على تكوين العنصر البشري وإطاراته.

ويعود الفضل يقول بن مسعود الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال كل البرامج الموجهة لهذا القطاع الحساس ولكل الدعم المباشر وغير المباشر لكل الحرفيين في كل ربوع الوطن لا سيما في المناطق الحدودية والريفية التي استفادت من برامج تنموية ساهمت في رجوع المواطنين الى مناطقهم في القرى والارياف.

وشدد عبد القادر بن مسعود، على أهمية الجلسات في تقييم انجازات المحققة للمخطط التوجيهي 2030 الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2008.

فلة-س