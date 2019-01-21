أعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، عن نيته الترشح لرئاسيات أفريل 2019، وسحب استمارات جمع التوقيعات، غير أن القرار الأخير و الفاصل في هذه المسالة سوف يتحدد بعد انعقاد الدورة المقبلة اللجنة المركزية للحزب بداية فيفري القادم.

وأوضح، أمس، بيان للحزب، وقعه علي بن فليس قال فيه: “وجهت، في هذا اليوم، 20 جانفي 2019، رسالة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أعلمه، من خلالها، بإبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية”.

كما أكد بن فليس سحبه استمارات جمع التوقيعات، حيث أكد “وأنا أقوم بهذا الإجراء المتعلق بسحب مطبوعات الاكتتاب الفردية، يجذر التوضيح بأن مسالة المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها سيفصل فيها خلال دورة مقبلة للجنة المركزية للحزب وذلك طبقا لقوانين الحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية”.

من جانبه أوضح المكلف بالإعلام بالحزب احمد عظيمي، أمس، أن بن فليس كلف شخصين من الحب لسحب استمارات جمع التوقيعات، إلا أن هذا لا يعني أن قرار ترشحه رسمي، لان الفصل في هذه المسالة سوف تقرره اللجنة المركزية التي سوف تعقد دورتها القادمة الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، حيث سيكون هناك نقاش معمق حول المشاركة في الرئاسيات من عدمه، و سيتم التصويت على القرار من قبل أعضاء اللجنة وهذا بعد دراسة وعرض لوضع البلاد السياسي، و أن كانت هناك عهدة خامسة أم لا، أو مرشح للسلطة، وغيرها من الأمور التي لا تزال إلى حد الآن غامضة.

رزيقة.خ