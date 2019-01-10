استقبل أمس ، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بمقر الحزب، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر “جون ديروشي”، وذلك بطلب من هذا الأخير، حيث استعرض الطرفان العلاقات بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول المسائل الآنية الجهوية منها والدولية وسبل تطويرها وتنميتها مستقبلا، وكذا للوضع السائد في بلدنا والوضع الإقليمي.

وجاء في بيان حزب طلائع الحريات أن بن فليس أعرب عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية والتقدم المحرز في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تساهم في شراكة من أجل تنويع اقتصادنا الوطني.

وخلال هذا اللقاء وبطلب من السفير، عرض بن فليس تقييمه للوضع في بلدنا على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وعند تناوله للانسداد السياسي الراهن والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر به بلدنا اعتبر بن فليس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، و التي يجب أن تجرى في الآجال الدستورية، قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب السيّد من خلال تنظيم انتخابات نظيفة وفتح الطريق أمام حل سلميّ وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا.

كما عبر رئيس حزب طلائع الحريات عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية والتقدم المحرز في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تساهم في شراكة من أجل تنويع اقتصادنا الوطني.

فلة-س