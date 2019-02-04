بالرغم من إعلانه نية الترشح للرئاسيات المقبلة غير أن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس لا يزال مترددا في الكشف عن موقفه النهائي من الرئاسيات بالنظر لما أسماه بالغموض الذي يميز الساحة السياسية و ذلك في تصريحات له لدى استقباله أمس رئيس بعثة الإتحاد الأوربي جون أورورك بالجزائر

وذكر الحزب في بيان له أمس في :” بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة فإن ضبابية كبيرة لازالت تحيط بشروط تنظيم هذه الانتخابات وعليه لا يمكن الحديث، إلى الآن، عن هذا الموعد المهم الذي قد يفتح الطريق لحل الأزمة كما قد يؤزمها أكثر ويدفع بلدنا نحو المجهول.”

وتعرض السفير جون أورورك لوضع العلاقات الجزائرية-الأوروبية وآفاق تطورها، معبرا عن رضاه لمستوى ونوعية هذه العلاقات وعن إرادة الاتحاد الأوروبي في السعي المستمر لتوسيع وتعميق الشراكة مع الجزائر.

وقدم رئيس الحزب لسعادة السفير الخطوط العريضة للمشروع السياسي لحزب طلائع الحريات والذي يرتكز على ثلاثة أسس: إصلاح وعصرنة النظام السياسي للخروج من والأحادية الحالية ومباشرة عملية بناء دولة القانون والنظام الديمقراطي بكيفية تدريجية التجديد الاقتصادي لإحداث قطيعة مع اقتصاد الريع وعدم تسييس الفعل الاقتصادي وإنشاء مناخ أعمال من شأنه جلب الاستثمارات وخلق مناصب عمل وبناء اقتصاد منوع وناجع وأقل تبعية للمحروقات وكذا إصلاحات اجتماعية عميقة تستجيب لمتطلبات التطور والانسجام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. و جدد بن فليس التأكيد أن البلاد لازالت تتخبط في الانسداد السياسي وأزمة اقتصادية ومالية الحادة وظرف اجتماعي الصعب مبرزا أن الحل لهذا الثالوث يكمن في حوار سياسي جامع من أجل خروج سلمي من الأزمة يكون توافقيا وتدريجيا لتجنيب البلاد أيه إنزلاقات مضرة بأمنه واستقراره و حل ما أسماها بمسألة الشرعية بتنظيم انتخابات حرة و نزيهة وجمع الجزائريين والطبقة السياسية والقوى الحية للأمة حول مشروع البناء التدريجي لدولة قانون ونظام ديمقراطي.

زينب بن عزوز