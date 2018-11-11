استنكر رئيس حزب “طلائع الحريات علي بن فليس “مناورات السلطة لخنق أي صوت معارض”، وعبر بن فليس عن احتجاجه ضد “تصرفات السلطة مع قوى المعارضة بمختلف الوسائل”.

أوضح علي بن فليس في ندوة صحفية على هامش الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب، أمس، بالعاصمة، أن “القرار المتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل ليس بالأمر الهين ولا يتخذ باستخفاف”، مضيفا أن “اللجنة المركزية ستتخذ بكل سيادة وديمقراطية القرار المناسب في الوقت المناسب، كما كان الأمر خلال الاستحقاقات السابقة”.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق بن فليس أن “تأخير” موعد إعلان موقف الحزب من الرئاسيات، “لن يطرح أي إشكال في حالة قررت اللجنة المشاركة في هذا الموعد الانتخابي”، مشيرا إلى أن الحزب “منتشر عبر كافة بلديات الوطن وممثل في الخارج، ولن يجد صعوبات في التنظيم أو في جمع التوقيعات للمشاركة”. وشدد المسؤول الحزبي، على أن “لكل مناضل في طلائع الحريات الحق في الترشح باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية”، مؤكدا أن الحزب “يجسد الممارسات الديمقراطية داخل هياكله بشكل جدي”.

وفي ذات الإطار، قال بن فليس أن الحزب سيتخذ موقفه من الاستحقاقات المقبلة “دون مغامرة”، منتقدا “العتمة التي يعرفها المشهد السياسي والتي تمنع أي تحليل واضح للوضع يمكن من اتخاذ القرار السليم”.

من جانب آخر، قال علي بن فليس أمام الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب: “تعاني المعارضة من المضايقات التي تتعرض لها من طرف السلطة وتأمين المجال الإعلامي لخنق أي تعبير من شأنه عرقلة السير نحو الوضع القائم الذي يضمن استدامة النظام السياسي في تحد للإرادة الشعبية “.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق “كان من المفترض أن يمنح تعديل الدستور في عام 2016 المزيد من الامتيازات للمعارضة، في نهاية المطاف، نحن نرى إقفال أكثر إحكاما وأكثر تحكما في المجال السياسي ولوسائل الإعلام “، معتبرا أن هذه “الانتهاكات المنهجية من طرف السلطات العمومية للحق الدستوري للأحزاب السياسية لعقد الاجتماعات السلمية في الأماكن العمومية، وتنظيم التجمعات السلمية يبين توجه السلطة لعزل المعارضة عن الشعب، ولحجز احتكار التواصل مع المواطنين ومواصلة خطاب الاستمرارية “.

وأكد علي بن فليس، أنّ “المناخ السياسي فاسد كما أن الحكام فعلوا كل شيء لتشويه صورة المعارضة وشيطنتها وتحميلها كل المساوئ التي تمنع البلاد من التقدم”، ومن جهة أخرى تتهمها بـ”خدمة أجندات أجنبية وإعادة الجزائر إلى فتنة التسعينات”.

إسلام كعبش