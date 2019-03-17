بن فليس: رحيل بوتفليقة ومن معه “ضرورة” أكيدة لانفراج الأزمة

أكد حزب طلائع الحريات، أن الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية ومعه القوى غير الدستورية، كما يفرضه الشعب، يشكل ضرورة أكيدة لفتح آفاق تسمح ببروز حلول حقيقية للأزمة، مؤكدا رفضه للرسالة 11 مارس المنسوبة للرئيس، شكلا ومضمونا.

وخلال اجتماع المكتب السياسي، للطلائع حيا المسيرات الشعبية الرافضة لمناورات السلطة، داعيا الجميع إلى المحافظة على اليقظة ضد كل استفزاز أو محاولة لتحويل اتجاه الحراك الشعبي عن هدفه وطابعه السلمي، مثمنا موقف قوات الأمن المتصف بالرزانة في تأطير ومرافقة المسيرات والتعاطف المتبادل بين أفرادها وبين المواطنين.

وندد المكتب السياسي في بيانه، بالمناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة، وذلك باغتصاب فاضح وبين واستفزازي للدستور، متجاهلين الإرادة الشعبية ومطالب الشعب السيد.

أما عن مضمون رسالة 11 مارس المنسوبة للرئيس، فندد الطلائع بالمناورة الهادفة للاستيلاء على المطالب الشعبية بتحويلها عن مقصدها وإفراغها من محتواها مؤكدا رفضه للتحايل المتمثل في الإعلان عن “تغييرات جذرية” في الحكومة، بينما استفزت التعيينات الأولى الشعب واعتبرت الهيئة، مشروع الجمهورية الجديدة المشار إليه في هذه الرسالة، الذي سبق وأن وعد به الرئيس سنة 2014 وما قبلها.

وشدد على أن الندوة الوطنية لصياغة دستور جديد، وهو الدستور غير شرعية، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب، معتبرا أن قيمة وشرعية النصوص القانونية المتعلقة بالإصلاحات المزعومة باطلة.

رزاقي.جميلة