قبل ساعات قليلة من انطلاق تربص المنتخب الوطني، بعد غد الاثنين، في إطار التحضيرات للقاء الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2019، أمام طوغو يوم 18 نوفمبر الجاري، بدأت قائمة اللاعبين المعنية بهذا الموعد تتكشف قليلا، وذلك حسب التسريبات التي تصل من الطاقم الفني بقيادة المدرب جمال بلماضي، حيث أشارت المصادر إلى أنها ستعرف بعض المفاجآت وكذا عناصر جديدة ستتدعم بها التشكيلة الوطنية. وعلى ضوء الجولات التي قام بها الناخب الوطني جمال بلماضي في مختلف الملاعب وخاصة منها الوطنية، يتجه اللاعب السابق لأولمبيك مرسيليا الفرنسي إلى توجيه الدعوة لبعض اللاعبين المحليين على خلاف المباريات السابقة، أين اقتصرت قوائمه على حراس المرمى ولا تتعدى لاعبا واحدا فقط من البطولة المحلية، حيث كشفت مصادر متطابقة أن ثنائي اتحاد الجزائر عبد الرؤوف بن غيث وأسامة شيتة سيكون ضمن التعداد المسافر إلى مدينة لومي الطوغولية، في خطوة منه لتدعيم وسط الميدان على وجه الخصوص، لاسيما وان بلماضي أخذ فكرة وافية على ثنائي “سوسطارة” وعاينه عن كثب في أكثر من مناسبة، آخرها مواجة أول أمس ضد شبيبة القبائل في ملعب عمر حمادي ببلوغين، وعلى ضوء تراجع مستوى نبيل بن طالب وسفير تايدر، يكون بلماضي وجد لاعبيْن يستطيعان تقديم الإضافة اللازم وخلق نوع من المنافسة على مستوى هذا الخط. وفي ذات السياق، يتواجد صانع ألعاب الترجي التونسي يوسف بلايلي في أحسن رواق للتواجد في قائمة “الخضر” المعنية بلقاء طوغو، بالنظر للمستوى الكبير الذي يقدمه ابن “الباهية” مع ناديه، وآخرها هو التتويج أول أمس الجمعة بلقب كأس رابطة أبطال إفريقيا عقب التفوق على الأهلي المصري بثلاثية نظيفة في إياب نالنهائي الذي جرى في ملعب “رادس” بالعاصمة تونس، ليحقق بلايلي أول لقب إفريقي في مشواره، حيث شارك كأساسي وكان ضمن أحسن اللاعبين فوق أرضية الميدان، قبل أن يتمّ استبداله في الدقيقة الـ80 بمحمد أمين المسكيني. ومن المتوقع أن يكون الناخب الوطني قد أفرج عشية الأمس، على القائمة المعنية بلقاء طوغو، أو اليوم كأقصى تقدير، حيث سيدخل رفقاء النجم محرز غدا الاثنين في تربص مغلق بمركز سيدي موسى للمنتخبات الوطنية، فيما ستجرى المواجهة يوم 18 من ذات الشهر.

ع.ب