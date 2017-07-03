كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن الإعلان عن نتائج دورتي البكالوريا “العادية والاستثنائية” سيكون معا نهاية شهر جويلية الحالي.

وفندت وزيرة التربية في حديث للصحافة على هامش اختتام الدورة العادية للبرمان الإشاعات التي تم الترويج لها حول غضب الأساتذة بسبب حرمانهم من حقهم في العطلة الصفية بعد إقرار دورة استثنائية للبكالوريا وامتناعهم عن الالتحاق بمراكز الامتحان والتصحيح، مؤكدة موافقة الأساتذة عن العمل في الدورة الاستثنائية راضين غير مجبرين، و أثنت في السياق ذاته بالجهود المبذولة من قبل كافة موظفي قطاع التربية في تأمين وتأطير دورتين للبكالوريا في موسم واحد.

وأعلنت أن عملية سحب استدعاءات المترشحين المعنيين بامتحان البكالوريا الدورة الاستثنائية 2017، ستنطلق هذا الثلاثاء 4 جويلية، موضحة بأن عملية السحب ستتم عن طريق الموقع الالكتروني http://bac.onec.dz، حيث سيكون على المترشح إدخال اسم المستخدم والرقم السري له المستعملين في الدورة العادية، وأكدت بخصوص جدول سير الاختبارات، بأنه سيكون مرفقا مع الاستدعاء الذي سيسحبه المترشح

مجددة التذكير بأن الدورة الاستثنائية التي من المزمع تنظيمها في الفترة ما بين الخميس 13 جويلية إلى غاية يوم الثلاثاء 18 جويلية،و التي سيكون فيها يوم الجمعة يوم راحة، معنية بالمترشحين المتأخرين والغائبين فقط عن الدورة العادية 2017.

وفاء مرشدي