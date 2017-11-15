أثار قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط القاضي بتمديد فترة التسجيلات بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، حفيظة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الخامسة إبتدائي، الذين طالبوا بالمعاملة بالمثل ومنحهم فرصة تمديد فترة التسجيلات للامتحانات الرسمية التي تنتهي غدا، وهذا لتعذر ولوج اغلبهم للموقع المخصص للعملية.

ناشد تلاميذ شهادة “البيام “و تلاميذ “السانكيام”، وزيرة التربية نورية بن غبريط للتدخل العاجل ةو الاستجابة لمطلبهم المتعلق بتمديد فترة التسجيلات والتي انطلقت بتاريخ 16 أكتوبر المنصرم وتنتهي غدا، على غرار زملائهم المترشحين لشهادة البكالوريا، مؤكدين عدم تمكن اغلبهم من ولوج موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات المخصص للعملية لتسجيل أنفسهم بسبب الضغط الواقع عليه، مناشدين بن غبريط التدخل العاجل و تمديد فترة التسجيلات الى أجل آخر لضمان تمكنهم من دخول الموقع و التسجيل قبل فوات الأوان مثلما قامت به لصالح تلاميذ البكالوريا الذين ظفروا بفرصة إضافية للتسجيل بتمديد آجالها الى غاية 16 نوفمبر بعد أن كان من المزمع انتهاؤها في 9 نوفمبر.

كما كانت الوزارة قد أنهت إلى علم المترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الثلاثة دورة2017 أن المواقع سيتم فتحها من جديد في الفترة الممتدة من 15 جانفي2017 إلى غاية 15 فيفري 2017 و أنه يتوجب على المترشح لشهادة البكالورياالاحتفاظ برقم المستخدم والرقم السري للدخول الى الموقع من اجل تأكيد التسجيل و التأكد من صحة المعلومات، وفي حالة وجود خطأ فيتعين على المترشح إبلاغ المؤسسة التي يتمدرس بها أو مديرية التربية بالنسبة للأحرار، مشيرة الى أن تاريخ 20 ماي 2017 سكون موعدا لسحب الاستدعاء على أن تجري اختبارات التربية البدنية والرياضية ابتداء من 16 مارس و إلى غاية 1 افريل2017.

وفاء مرشدي