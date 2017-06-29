فندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت جملة الإشاعات التي راحت لتروج على أن الدورة الاستثنائية لطلبة البكالوريا للمقصيين بسب التأخر ستنظم شهر سبتمبر المقبل بالقول أن الأمر لم يتم البث فيه بعد.

واكتفت بن غبريط في ردها على سؤال الصحفيين على هامش عرض مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أمس حول تاريخ إجراء الدورة الاستثنائية للمقصيين للمتأخرين التي أعلن عنها تبون لدى رده على أسئلة نواب الغرفة السفلى يوم المصادقة على مخطط عمل الحكومة وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالقول :” مازال “ورفضت بن غبريط الخوض أكثر فيما أثير مؤخرا حول الصعوبة التي وجدها الأساتذة في تصحيحهم لموضوع العلوم الطبيعية لشهادة البكالوريا على خلفية الخطأ الوارد في الموضوع بالتأكيد أنه سيكون هناك حل وكشفت بالموازاة مع ذلك عن ندوة ستعقدها الأسبوع المقبل للرد على كافة الانشغالات المتعلقة بالقطاع .

هذا وقرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنظيم دورة استثنائية لطلبة الباكالوريا المقصيين من الامتحان بسبب التأخر الأمر الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى وتم توجيه تعليمات لوزيرة التربية بالتحضير لهاوقدر عدد المقصيين من الامتحان 8396 تلميذ منهم 3308 متمدرس و5088 من الأحرار

زينب بن عزوز