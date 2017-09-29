

أقرت وزيرة التربية نورية بن غبريط بعد مرور قرابة شهر من انطلاق السنة الدراسية الجارية، بوجود ” نقائص وتلاعبات ” شهدتها عملية توزيع الكتاب المدرسي، بالرغم من المجهودات “الاستباقية” التي اتخذها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتسهيل العملية، كاشفة عن إعداد “بروتوكول” حول الكتاب المدرسي من المزمع أن يدخل حيز الخدمة ابتداء من السنة المقبلة.

وكشفت بن غبريط أول أمس خلال الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت 14 ولاية إضافة الى مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، “عن تسجيل انحرافات في عملية بيع الكتب المدرسية، كبيعها في المستودعات و في الأسواق و على شبكة الانترنيت بأسعار أعلى من السعر المحدد ” معتبرة الأمر “غير مقبول””، وأضافت أن أمر كهذا غير مقبول واليقظة مطلوبة حتى لا نترك المجال مفتوحا أمام عديمي الضمير والأخلاق.

وذكرت في حديثها عن النقائص بوجود بعض الفوارق في الميدان و عدم التوازن بين الولايات و بين المؤسسات في الولاية الواحدة وعلى سبيل المثال ذكرت الوزيرة أن توزيع كتاب اللغة العربية و الرياضيات بالنسبة للسنة الثانية متوسط وصلت الى حدود 12.8 بالمائة في بجاية و11.8 بالمائة في بومرداس و 11.3 بالمائة في البليدة بينما هي ضعيفة في ولايات اخرى”.

كما شددت المسؤولة الاولى عن القطاع على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة في توزيع الكتاب المدرسي، مفيدة بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بطبع ما يقارب 70 مليون كتاب هذه السنة .

كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط شُرع في توزيعه هذا الأسبوع

وما يتعلق بتوزيع كتاب الرياضيات للسنة الثانية متوسط، أكدت أنه “شرع في توزيعها هذا الأسبوع “، مبررة السبب بالتأخر في منح الاعتماد للناشر الى جانب مروره على مستوى خبراء المعهد الوطني للبحث في التربية وعلى مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا والتي طالبت بإعادة النظر في صياغته”، مؤكدة أن استعماله سيشرع فيه ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى ثمنت بن غبريط قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي برفع التجميد عن مشاريع القطاع، معتبرة إياه بالرشيد سيما وانه سيساهم في حل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من الولايات ، لاسيما على مستوى الجزائر غرب التي أحصت هذه السنة 10 آلاف تلميذ جديد منحرد من العائلات التي استفادة من برنامج الترحيل مؤخرا.

و أفادت في هذا الإطار أن الوزير الأول طلب من الوزارة تقديم حصيلة كل الولايات كل المشاريع المعطلة أو المجمدة.

وفاء مرشدي