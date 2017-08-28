

أنهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الجدل القائم حول موعد انتهاء العمل بالقوائم الاحتياطية، حيث كشفت أمس بأن العمل بها سيظل مستمرا إلى غاية شهر ديسمبر2017 بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي، فيما ستظل الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للطورين المتوسط والثانوي معتمدة إلى غاية 2018 باعتبار أن المسابقة الأخيرة لأساتذة الطورين سابقي الذكر كانت شهر جوان 2017.

وأكدت الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش لقائها المباشر مع مدراء التربية في مقر الوزارة، بأن البرنامج التكويني الذي خضع له الأساتذة الجدد شهري جويلية وأوت، يخص تحضيرهم البيداغوجي للقائهم الأول مع التلاميذ وهو ليس تكوين نهائي، موضحة بأن القطاع لن يشهد أي مشكل فيما يتعلق بنقص الأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية التي يمكن تزويدها بالأساتذة في أي وقت انطلاقا من القوائم الاحتياطية المتوفرة، مشيرة إلى أن العمل بالقوائم الاحتياطية بالنسبة للطور الابتدائي سينتهي العمل به في الـ31 ديسمبر 2017، في حين تظل القوائم الاحتياطية سارية المفعول إلى غاية ديسمبر 2018 .

و في حديثها عن ملف التعاقد أبرزت بن غبريط أن العمل بصيغة التعاقد لن يتم التخلي عنه في قطاع التربية، سيما وأن العديد من حالات الغياب لدى الأساتذة لا يمكن تعويضها بمنصب دائم كـ” عطلة الامومة ” والتي تفرض إيجاد أساتذة يعملون بالتعاقد من أجل ضمان استمرار حصول التلاميذ الدائم على دروسهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تعد بالصورة التي كانت تشهدها من قبل أزيد من 9 ملايين تلميذ خلال الدخول المدرسي المقبل.

وأفادت الوزيرة بخصوص الدخول المدرسي المزمع في الـ6 سبتمبر بأن عدد التلاميذ المتوقع استقبالهم هذا الموسم بلغ أزيد من 9 ملايين تلميذ، أي بزيادة تفوق 270 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الماضية موزعين على 26 ألف و 964 مؤسسة تربوية، مضيفة بأن الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي سيتناول موضوع “المواطنة البيئية” مع التأكيد على التربية السلوكية، وذلك بمساهمة “فعالة” لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، مبرزة أن الشعار الذي تم اتخاذه لهذه السنة الدراسية هو “الجميع يتجند من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة”.

اعتماد 36 كتابا جديدا ضمن إصلاحات الجيل الثاني

وأوضحت بن غبريط بأن مقررات الكتب الجديدة ستمس هذه السنة كتب السنة الثالثة والرابعة إبتدائي و كتب السنة الثانية و الثالثة متوسط، بعدما مست السنة الماضية كتب السنة الأولى و الثانية ابتدائي و الأولى متوسط، كاشفة بأن عدد الكتب الجديد يصل إلى 30 كتاب و 6 كراريس خاصة بالنشاطات ،مشيرة إلى أن أقصى أجل لتوزيع الكتب على المؤسسات التربوية حدد في الـ31 أوت الجاري، بعدما افادت بأن العدد الإجمالي للكتب المدرسية التي ستوزع خلال الدخول المدرسي المقبل يبلغ 65 مليون كتابا، متوفرة على مستوى الدواوين الجهوية للمطبوعات المدرسية، مشيرة إلى أن البعض منها “يخضع حاليا للتقييم من طرف لجنة المراقبة و المراجعة ” تفاديا لتسجيل أخطاء في الكتاب المدرسي مثلما حصل السنة الماضية.

وأعلنت الوزيرة عن تنظيم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لمعرض للكتاب المدرسي في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 و 12 سبتمبر المقبل، عبر كامل التراب الوطني للسماح للأولياء باقتناء الكتب لأبنائهم ، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون في العاصمة بديوان رياض الفتح.

37 ولاية تدرج تعليم الأمازيغية خلال هذا الموسم الدراسي

وفي ردها على سؤال الصحافيين بخصوص تعليم الأمازيغية، أكدت بن غبريط بأن عدد الولايات التي أدرجت تعليم الأمازيغية وصل إلى 37 ولاية خلال الموسم الجديد فيما كان عددها لا يتعدى 11 مؤسسة سنة 2012، مشيرة إلى أن القطاع لا يشكو من نقص في أساتذة الأمازيغية و بأنها على استعداد لتوفير الأساتذة لأي مؤسسة ترغب في اعتماد الأمازيغية في نظامها البيداغوجي مشيرة إلى أن الأرضية الرقمية للأساتذة تؤكد بأن العدد كافي .

وأوضحت أن “الأرضية الرقمية للتكوين عن بعد استفاد منها 1630 مدير ثانوية والذين تابعوا تكوينا في مجال الحوكمة والقيادة التربوية ومشروع المؤسسة”.

كما خصت الوزيرة مديري التربية الـ 50 بجملة من التعليمات التي تخص الجانب الإداري والتسيير البيداغوجي وتسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل، مركزة على ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للتأكد من الإنطلاق الفعلي للدخول المدرسي في تاريخه المحدد و توفر التأطير اللازم و السهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ.

كما أوصت بضرورة العمل على تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية مع ضمان التغطية للمناطق التي تعرف عجزا، مشددة على ضرورة “عدم بقاء ولا فوج بدون تأطير” مع تحسين كل الظروف المتعلقة بالمدرسة وبمحيطها الى جانب تنظيم انتخابات حقيقية لاختيار مندوبي الاقسام”.

وجددت الوزيرة في حديثها عن ملف إصلاح البكالوريا التذكير بان” الملف مازال على طاولة الحكومة” ، مؤكدة أن نظام البكالوريا للسنة الدراسية 2017-2018 “لن يخضع لتغييرات و أن تنظيم هذا الإمتحان الوطني سيخضع لنفس البروتوكول الذي نظمت على ضوءه بكالوريا 2017” .

كما شدد على تمسك إدارتها بالمكاسب الاجتماعية التي حققتها خلال الموسم الدراسي الجديد، مشددة على الاستمرار باعتماد نضام المنح للتلاميذ المعوزة و التي تقدر بـ3000 دج، إلى جانب توفير النقل للتلاميذ القاطنين في المناطق النائية و تجهيز المطاعم والتأكد من فتحها في الوقت المناسب.

وفاء مرشدي