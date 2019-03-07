وجهت الوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تعليمات صارمة لمديري التربية بخصوص تحضيرات الامتحانات الوطنية المدرسية، وخاصة فيما يتعلق بالوقوف على مدى جاهزية مراكز إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2019.

ترأست وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس عبر المحاضرة المرئية، بمقر دائرتها الوزارية بالعاصمة، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، بحضور إطارات الإدارة المركزية ،وقد تضمن جدول أعمال الندوة عدة نقاط منها مراقبة مدى تنفيذ التعليمات الخاصة باحترام التواريخ المحددة والمنتظمة المتعلقة بصب أجور الموظفين، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات الخاصة بتمكين جميع الأساتذة إستلام إستدعاءات الدورة الثانية للامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون والتي ستجرى يوم السبت 16مارس 2019، من المؤسسات التي يشتغلون بها، دون الحاجة إلى تنقلهم إلى مديريات التربية، وكذا تقييم عملية سير اختبارات الفصل الثاني وإعطاء تعليمات باتخاذ إجراءات استثنائية بخصوص بعض المؤسسات التي عرفت اضطرابات وذلك بالتنسيق بين مديريات التربية، المفتشين ومديري المؤسسات، وكذا الاطلاع على وضعية تنفيذ البرنامج الدراسي ومدى تقدم الدروس داخل المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بناء على تقييمات هيئات التفتيش.

إلى جانب وجهت الوزيرة، تعليمات بخصوص تحضيرات الامتحانات الوطنية المدرسية، وخاصة فيما يتعلق بالوقوف على مدى جاهزية مراكز إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2019 والمقدرة بـ 187 مركزا بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا و 57 مركزا بالنسبة لمترشحي شهادة التعليم المتوسط، والوقوف على وضعية توزيع الكتب التي منحتها وزارة الثقافة للمؤسسات التربية في مختلف الولايات، واتخاذ إجراءات بخصوص الولايات الستة التي لم تستلم الكتب.

وفي ختام الندوة، ثمنت الوزيرة عما كل الفرق التربوية على المستوى المحلي، نظير التزامهم وتجندهم لضمان تمدرس جيد للتلاميذ.

رزاقي.جميلة