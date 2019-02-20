بن غبريط تواصل اليوم جلسات الصلح مع النقابات الغاضبة

تتواصل اليوم اجتماعات وزارة التربية الوطنية مع نقابات التكتل النقابي قصد اقناعها عن العدول عن اضراب اليومين المنتظر ان يعصف بقطاع التربية تزامنا مع انطلاق فروض التلاميذ، حيث تعقد اليوم اجتماع هام مع النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسنتيو” فقط بعد تأجيل “الكنابست ” لقائها الى الأسبوع القادم

ووفق رزنامة اللقاءات التي خصصتها وزارة التربية الوطنية،مع نقابات التكتل التي اودعت اشعار باضراب ليومي26و27جانفي فان وزارة التربية عقدت امس لقاء مع نقابة “الانباف” فيما خصصت اليوم لقائين لكل من “الاسنتيو” و”الكناسبت” هذه الأخيرة التي تعذرت على حضور الاجتماع بسبب تعذر أطراف من المكتب الوطني الحضور ما أدى بالمكتب الوطني يطالب وزارة التربية بتاجيل اللقاء الى الأسبوع المقبل

هذا فيما قررت وزارة التربية، استقبال غدا الخميس ثلاث تنظيمات نقابية بداية من النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي التقني “السنابست” والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين”الستاف” وكذا المجلس الوطني لاساتذة الثانويات الجزائرية”الكلا”

رزاقي.جميلة