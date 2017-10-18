قرر مستشارو التربية الشروع في سلسلة من الاحتجاجات على خلفية استمرار وزارة التربية الوطنية انتهاج سياسة التماطل في احتواء مطالبهم بما فيها معالجة اختلالات القانون الخاص بالقطاع خاصة ما تعلق بسلكهم، معلنين عن تنظيم اعتصامات ولائية في 25 أكتوبر الحالي، من ثم تصعيد الاحتجاج الى إضراب وطني يومي 7و8 نوفمبر المقبل متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة سيحدد تاريخها لاحقا.

يبدو أن قطاع بن غبريط أصبح مربوطا بعناوين الاحتجاجات والإضرابات التي لم تهدأ منذ تنصيبها على رأس قطاع التربية، الأمر الذي جعلها عاجزة في معظم الأحيان عن إيجاد حل نهائي لها، ليضاف إليها سلسلة الاعتصامات التي قررت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الاينباف”، تنظيمها في الـ25 أكتوبر ابتداء من الساعة العاشرة بالإضافة الى تصعيد الاحتجاج إلى إضراب وطني يومي 07 و08 نوفمبر المقبل و الذي سيكون متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية سيحدد تاريخها لاحقا، حيث حمل مستشارو التربية، وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة والمباشرة في عدم استقرار القطاع وفي تنامي الاحتقان.

ويأتي قرار هذه الفئة القاضي بالدخول في إضراب تنديدا على استمرار الوصاية في نفس السياسة في معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص يما ما تعلق بفئتهم، وكذا لإيصال صوتهم والتأكيد على تمسكهم بجملة المطالب المرفوعة والمتعلقة أساسا في تصنيف كمستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15، و التعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية ، بالإضافة إلى حصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية، و الإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 %، وإلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء، وضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائنا في السلك الإداري.

وفاء مرشدي