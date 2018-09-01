نشرت وزارة التربية الوطنية، نورية بن غبريط قوائم الأدوات المدرسية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة ( الابتدائي، المتوسط ، والثانوي) ، وذلك خلال الموسم الدراسي 2019/2018 الذي سينطلق رسميا يوم الأربعاء 05 سبتمبر المقبل. وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط ، في تقديمها للمدونة الرسمية للأدوات المدرسية المطلوبة من تلاميذ جميع مراحل التعليم ،خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك ، إنها تهدف إلى تخفيف المحفظة وتخفيض تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها. ونشرت الوزيرة بالتفصيل المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث ابتدائي، متوسط، ثانوي والتي أكدت ضرورة التزام الأساتذة بإتباعها . وللإشارة سيتم الإعلان عن الدخول المدرسي الأربعاء المقبل من ولاية سيدي بلعباس.

رزاقي.جميلة