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بن غبريط تكشف عن قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذ الابتدائي

ترقبا لدخول اجتماعي ناجح الأسبوع القادم :
بن غبريط تكشف عن قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذ الابتدائي

islam kaabech 31 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 210 زيارة

نشرت وزارة التربية الوطنية، نورية بن غبريط قوائم الأدوات المدرسية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة ( الابتدائي، المتوسط ، والثانوي) ، وذلك خلال الموسم الدراسي 2019/2018 الذي سينطلق رسميا يوم الأربعاء 05 سبتمبر المقبل. وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط ، في تقديمها للمدونة الرسمية للأدوات المدرسية المطلوبة من تلاميذ جميع مراحل التعليم ،خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك ، إنها تهدف إلى تخفيف المحفظة وتخفيض تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها. ونشرت الوزيرة بالتفصيل المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث ابتدائي، متوسط، ثانوي والتي أكدت ضرورة التزام الأساتذة بإتباعها . وللإشارة سيتم الإعلان عن الدخول المدرسي الأربعاء المقبل من ولاية سيدي بلعباس.

رزاقي.جميلة

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