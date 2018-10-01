بن غبريط تكشف تواريخ العطل وموعد الدخول المدرسي المقبل

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أفرجت وزارة التربية الوطنية رسميا عن تواريخ العطل المدرسية للموسم الحالي وموعد الدخول المدرسي الموسم المقبل وحددت الوزارة كل عطلة بتاريخ الدخول والخروج.

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن تواريخ العطل المدرسية للموسم الدراسي 2018/2019، بالإضافة إلى الدخول المدرسة للموسم المقبل 2019/2020،وحسب بيان نشرته الوزيرة على صفحتها الرسمية بـ“تويتر”، فإن عطلة الخريف ستكون يوم 30/10/2018، إلى غاية 04/11/2018 ،بينما ستكون عطلة الشتاء من 20/12/2018 مساء إلى غاية 06/01/2019 صباحا.

أما عطلة الربيع فإنها ستكون من 21/03/2019 مساء إلى غاية 07/04/2019 صباحا وعطلة الصيف فإنها ستكون يوم الخميس 04 جويلية 2019.

وكشفت الوزيرة بن غبريط، أن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين تكون بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية،بالإضافة إلى نشر الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وحددت حسب نفس التغريدة على أن تكون المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2019 مساء،أما المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية 2019 مساء.

كما كشفت وزيرة التربية عن تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة 2018/2019، والتي من المنتظر أن تكون يوم 4 سبتمبر 2019 صباحا بالنسبة للتلاميذ،أما بالنسبة للإدارة المركزية فإنها ستكون يوم الأحد 18 اوت 2019، والإدارة المحلية يوم الأحد 25 أوت 2019 صباحا،فيما سيكون تاريخ الدخول بالنسبة للمعلمين والأساتذة ستكون يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صباحا.

رزاقي.جميلة